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МО РФ: США пытаются переложить на других ответственность за снижение безопасности в мире

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин отметил, что российско-американские отношения переживают не самые лучшие времена

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. США предпринимают недобросовестные попытки переложить на другие страны ответственность за деградацию в сфере международной и региональной безопасности. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Надуманные упреки в "агрессивном поведении" и всевозможных "вмешательствах", не менее безосновательные обвинения в "нарушениях" целого списка договоренностей в области контроля над вооружениями уже поставлены на конвейер в Вашингтоне. Фальсификат и контрафакт, к сожалению, зачастую становятся одним из инструментов во внешней политике", - сказал Фомин в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

По его словам, Россия рассматривает эти факторы как недобросовестную попытку переложить на других ответственность за деградацию ситуации в области международной и региональной безопасности и "разбалансировку механизмов контроля над вооружениями".

Говоря о российско-американских отношениях в военной сфере, Фомин отметил, что они переживают не самые лучшие времена. "Одна из причин этого, на наш взгляд, связана с тем, что Россию объявили главным геостратегическим соперником и источником угроз безусловному доминированию США. И это, кстати, официально закреплено в их основных стратегических документах", - подчеркнул заместитель министра.

При этом он выразил мнение, что сложившаяся военно-политическая обстановка подталкивает Россию и США "к необходимости общаться чаще, в том числе по линии военных ведомств". "Мы готовы к обсуждению с американской стороной актуальных проблем международной безопасности", - добавил Фомин.

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