Для российского дипсостава за рубежом принят ряд ограничений по поездкам

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Рекомендации и определенные ограничения по поездкам в Россию и обратно введены в отношении российского дипломатического состава в связи с распространением в мире нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается дипсостава, то, разумеется, он полностью соблюдает правила страны пребывания, они разные в каждой стране, разные режимы. Но тем не менее все это, разумеется, делается таким образом, чтобы ни в коей мере не затруднить дипломатическую активность и сегодня, конечно, ключевой вопрос, которым занимаются наши дипломаты, - это обеспечение эвакуации российских граждан, оказание им необходимой поддержки, - сказал Грушко. - И, конечно, дана рекомендация, введены определенные ограничения на перемещение [российских] дипломатов в Российскую Федерацию и обратно".

Замминистра добавил, что ограничения действуют "в разумных пределах, чтобы не было поездок, которые можно на данный момент отложить".