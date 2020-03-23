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Распространение коронавируса нового типа

Для российского дипсостава за рубежом принят ряд ограничений по поездкам

Замглавы МИД Александр Грушко отметил, что ограничения действуют "в разумных пределах, чтобы не было поездок, которые можно на данный момент отложить"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Рекомендации и определенные ограничения по поездкам в Россию и обратно введены в отношении российского дипломатического состава в связи с распространением в мире нового коронавируса. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается дипсостава, то, разумеется, он полностью соблюдает правила страны пребывания, они разные в каждой стране, разные режимы. Но тем не менее все это, разумеется, делается таким образом, чтобы ни в коей мере не затруднить дипломатическую активность и сегодня, конечно, ключевой вопрос, которым занимаются наши дипломаты, - это обеспечение эвакуации российских граждан, оказание им необходимой поддержки, - сказал Грушко. - И, конечно, дана рекомендация, введены определенные ограничения на перемещение [российских] дипломатов в Российскую Федерацию и обратно".

Замминистра добавил, что ограничения действуют "в разумных пределах, чтобы не было поездок, которые можно на данный момент отложить".

Теги
РоссияГрушко, Александр ВикторовичРаспространение коронавируса нового типа
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