Песков: об инициативах России на "виртуальном" саммите G20 пока говорить рано

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Формат проведения саммита лидеров Группы двадцати (G20) в режиме видеоконференции пока не согласован, и сейчас рано говорить о том, какие инициативы на нем будет выдвигать Россия. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно об этом говорить", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли российская сторона выступать с какими-либо инициативами на этом мероприятии. По словам Пескова, "формат проведения этого виртуального саммита сейчас определяется, шерпы (представители стран - прим. ТАСС) также ведут контакты относительно повестки дня - при том понимании, что тема одна: это борьба с коронавирусом".