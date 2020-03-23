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Песков: об инициативах России на "виртуальном" саммите G20 пока говорить рано

Пресс-секретарь президента России отметил, что формат проведения виртуального саммита пока не определен

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Формат проведения саммита лидеров Группы двадцати (G20) в режиме видеоконференции пока не согласован, и сейчас рано говорить о том, какие инициативы на нем будет выдвигать Россия. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно об этом говорить", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли российская сторона выступать с какими-либо инициативами на этом мероприятии. По словам Пескова, "формат проведения этого виртуального саммита сейчас определяется, шерпы (представители стран - прим. ТАСС) также ведут контакты относительно повестки дня - при том понимании, что тема одна: это борьба с коронавирусом".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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