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Кремль не планирует массовых мероприятий с участием Путина

По словам пресс-секретаря президента, Путин продолжает работу в обычном режиме

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает работу в обычном режиме, но из-за угрозы распространения коронавируса массовые мероприятия не планируются. Как сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, перед другими встречами их участники будут проходить тест по выявлению коронавируса.

"Президент работает. Массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумываются сейчас - было бы неразумно это делать", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул: "Работа есть работа, тем более работа президента. Она осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах".

Однако представитель Кремля напомнил, что перед поездкой Путина в Крым на прошлой неделе участники мероприятия прошли тест по выявлению коронавируса. "Мы обращаемся с просьбами к медиками, чтобы заранее могли тесты сдать участники публичных мероприятий. Думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше", - отметил Песков.

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