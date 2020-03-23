Кремль не планирует массовых мероприятий с участием Путина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает работу в обычном режиме, но из-за угрозы распространения коронавируса массовые мероприятия не планируются. Как сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, перед другими встречами их участники будут проходить тест по выявлению коронавируса.

"Президент работает. Массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумываются сейчас - было бы неразумно это делать", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул: "Работа есть работа, тем более работа президента. Она осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах".

Однако представитель Кремля напомнил, что перед поездкой Путина в Крым на прошлой неделе участники мероприятия прошли тест по выявлению коронавируса. "Мы обращаемся с просьбами к медиками, чтобы заранее могли тесты сдать участники публичных мероприятий. Думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше", - отметил Песков.