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Песков сообщил, что Франция пока не обращалась к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом

Представитель Кремля отметил, что российско-французские контакты осуществляются на оперативном уровне, в том числе по дипломатическим каналам, поэтому он может не знать всей информации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кремль не получал обращений от французской стороны с запросом о помощи в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли запросы от Парижа за помощью, аналогичной той, что РФ оказывает Италии.

Представитель Кремля отметил, что российско-французские контакты осуществляются на оперативном уровне, в том числе по дипломатическим каналам, поэтому он может не знать всей информации. "Но пока <... > мне неизвестно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей", - сказал Песков.

Теги
РоссияФранцияПесков, Дмитрий Сергеевич
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