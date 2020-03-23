Песков сообщил, что Франция пока не обращалась к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кремль не получал обращений от французской стороны с запросом о помощи в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли запросы от Парижа за помощью, аналогичной той, что РФ оказывает Италии.

Представитель Кремля отметил, что российско-французские контакты осуществляются на оперативном уровне, в том числе по дипломатическим каналам, поэтому он может не знать всей информации. "Но пока <... > мне неизвестно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей", - сказал Песков.