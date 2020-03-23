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Распространение коронавируса нового типа

Весенние международные мероприятия под эгидой Совбеза РФ перенесли на более поздние сроки

Речь, в частности, идет о ежегодной международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международные мероприятия под эгидой Совета безопасности России, планировавшиеся на весну, перенесены на более поздние сроки из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Международные мероприятия, которые планировались под эгидой Совета безопасности РФ на апрель и май, будут перенесены на более поздние сроки", - сообщили в пресс-службе.

Одно из таких мероприятий - ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что этот традиционный форум планируется провести в текущем году 26-29 мая в Калининградской области.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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