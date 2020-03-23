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Комитет СФ поддержал законопроект о запрете иностранного гражданства для послов России

Предполагается, что запрет также будет распространяться на представителей и постоянных наблюдателей РФ при международных организациях

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал концепцию законопроекта, запрещающего послам РФ иметь иностранное и двойное гражданство. Такое решение принято на заседании комитета в понедельник.

Документ был внесен в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Константином Косачевым 28 февраля.

Запрет также предлагается распространить на представителей и постоянных наблюдателей РФ при международных организациях. Авторы инициативы отмечают, что она обусловлена будущими изменениями в Конституции РФ, направленными на запрет для ряда должностных лиц иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в другой стране. "Таким образом, изменением, вносимым в федеральный закон, в российском законодательстве устанавливается единообразный подход в отношении требования для лица, замещающего государственную должность РФ, иметь только российское гражданство", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

"Мы направим в Государственную думу положительный отзыв от имени комитета по международным делам и доложим [председателю СФ] Валентине Ивановне Матвиенко, что эта тема движется в заданном направлении", - сказал глава комитета по международным делам Константин Косачев.

В январе спикер Совета Федерации предложила распространить на дипломатов запрет на иностранное гражданство или вид на жительство.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКосачев, Константин ИосифовичРоссияКлишас, Андрей Александрович
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