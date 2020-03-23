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Brexit

Грушко: Москва и Лондон пока не приступили к переговорам о договорной базе после Brexit

По словам замглавы МИД РФ, Россия и Великобритания обсуждали вопрос адаптации договорно-правовой базы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия и Великобритания обсуждали вопрос адаптации договорно-правовой базы в связи с Brexit, но не приступили к формальным переговорам. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"У нас с Лондоном был контакт по этому вопросу. Ни о каких временных рамках мы не говорили. Но совершенно очевидно для нас, что и в Лондоне понимают, что новое международно-правовое качество Великобритании, которое эта страна обретет после завершения Brexit, потребует адаптации договорно-правовой базы. Это касается не только РФ", - сказал он.

Как отметил Грушко, у России и Великобритании остаются обширные связи. "В экономической сфере большие интересы есть <...> Мы уже обозначили свою принципиальную готовность к такого рода диалогу, и речь пока идет о встречной готовности со стороны британских властей, - добавил высокопоставленный дипломат. - У нас нет никаких договоренностей о вступлении формально в переговоры на нынешнем этапе".

Он подчеркнул, что силы дипломатов брошены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса и многие другие вопросы "остаются на периферии".

Теги
ВеликобританияРоссияBrexitГрушко, Александр Викторович
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