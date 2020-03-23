Посольство РФ в ФРГ ответило немецкому журналисту Рёпке на критику поздравлений Лаврова

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ отреагировало в понедельник на высказывания и комментарий журналиста из газеты Bild Юлиана Рёпке, который подверг критике своих коллег из германской телекомпании ARD за поздравления главы МИД РФ Сергея Лаврова с 70-летним юбилеем. Он, в частности, назвал действия сотрудников ARD "немыслимым скандалом".

"Дорогой Юлиан Рёпке! Нет причины нервничать. Если вы хотели бы получить экземпляр фотоальбома [к юбилею Лаврова], просто обратитесь в наше посольство. Мы с удовольствием изучим, можно ли специально для вас достать еще один. Но вот с посвящением, к сожалению, будет сложно", - с иронией отметили в российском диппредставительстве.

Ранее московское отделение ARD разместило в своем Twitter поздравление Лаврову с 70-летием, которое глава МИД отметил в субботу, 21 марта. Поздравление сопровождалось ссылкой на аккаунт в той же соцсети российского представительства при НАТО, где были размещены фотографии министра из выпущенного к его юбилею фотоальбома "Лавров. Эмоции".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье напомнила, что у Лаврова есть высказывания, которыми можно было бы прокомментировать статью Рёпке. "Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича, - сказала она ТАСС. - Но не вслух".