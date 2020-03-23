ЦИК 24 марта откроет аккредитацию СМИ на участки для голосования по конституции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Центризбирком России во вторник откроет аккредитацию представителей средств массовой информации для участия в информационном освещении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЦИК.

"24 марта 2020 года ЦИК России начинает прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что заявки принимаются от СМИ, зарегистрированных для распространения на территории двух и более регионов РФ. "Аккредитационное удостоверение, выданное в ЦИК России, действительно на всей территории Российской Федерации. Прием заявок завершится 10 апреля 2020 года в 17:00 (мск)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что данная аккредитация распространяется только на участки для голосования. Аккредитация СМИ в информационный центр ЦИК будет открыта дополнительно.

О поправках к конституции

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.