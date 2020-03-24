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Мишустин расширил список тех, кто имеет право отправлять приоритетные телеграммы

Отправлять телеграммы "высшей правительственной категории" сможет зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сможет отправлять телеграммы "высшей правительственной категории". Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Как говорится в документе, "в перечень должностных лиц, за подписью которых телеграммы категорий "президент Российской Федерации", "председатель правительства Российской Федерации", "высшая правительственная" и "правительственная" передаются в приоритетном порядке", внесены изменения. Так, теперь такие телеграммы сможет отправлять заместитель председателя Совета безопасности. Этот пост занимает Медведев.

Телеграммы таких категорий оформляются на специальных бланках и доставляются в приоритетном порядке.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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