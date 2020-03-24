Мэр города Кунгур в Пермском крае ушел в отставку из-за поездки в ОАЭ во время пандемии

ПЕРМЬ, 24 марта. /ТАСС/. Мэр города Кунгур в Пермском крае Сергей Гордеев ушел в отставку по собственному желанию после поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) во время пандемии коронавируса. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник во властных структурах региона.

В понедельник местные СМИ сообщили о том, что врио главы Пермского края Дмитрий Махонин остался недоволен тем, что мэр Кунгура Сергей Гордеев отправился в отпуск в ОАЭ во время пандемии коронавируса и планировал по возвращению выйти на работу.

"[Сергей] Гордеев вчера вечером написал заявление [об увольнении] по собственному желанию. Сейчас депутаты должны утвердить и.о. главы Кунгура", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Гордеев с 16 по 23 марта находился в отпуске, который был согласован с администрацией губернатора Пермского края еще в начале года, однако, после введения 15 марта в регионе режима повышенной готовности, чиновникам было рекомендовано отменить или перенести поездки за рубеж.

"Глава Кунгура Сергей Гордеев после возвращения из отпуска, проведенного в ОАЭ, был оставлен дома на самоизоляции. Глава региона Дмитрий Махонин предписал отправить Гордеева на карантин, а местным депутатам решить вопрос с исполняющим обязанности главы Кунгура. Отпуск был, действительно, согласован, но еще в начале года, однако в нынешний ситуации Сергей Гордеев сам должен был понять, что ехать в условиях эпидемии нецелесообразно. Тем более, что приказ о введении в регионе режима повышенной готовности был введен с 15 марта, а отпуск Сергея Гордеева проходил с 16 по 23 марта", - пояснил источник.

Кунгур - город на юго-востоке Пермского края, расположен в Предуралье в 90 км от Перми. Население - более 65 тыс. человек.