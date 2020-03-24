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Верховный суд признал законным приостановку деятельности партии "Гражданская инициатива"

Деятельность приостановили на три месяца

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным приостановку деятельности политической партии "Гражданская инициатива" после предупреждения о допущенных нарушениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Решение вступило в законную силу.

14 января Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста РФ о приостановке на три месяца деятельности партии "Гражданская инициатива". Как ранее сообщал в суде представитель Минюста, были не устранены нарушения в уставе партии, а также не соблюдался уже имеющийся устав. Ответчик просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

В министерстве сообщали, что по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки Минюст России дважды выносил предупреждения в адрес партии". Нарушения законодательства не были устранены в полном объеме в установленный срок, после чего было подано административное исковое заявление о приостановки деятельности партии на три месяца.

"Гражданская инициатива" - либеральная политическая партия, которую возглавляет бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В 2018 году от партии в президенты России баллотировалась политик, телеведущая и блогер Ксения Собчак.

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