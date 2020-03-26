В российском посольстве заявили, что делают все возможное для эвакуации туристов из Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Посольство России в Индии прилагает все возможные усилия, чтобы получить разрешение на прибытие в Индию самолетов для эвакуации российских туристов. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин.

"Мы также пытаемся получить разрешение индийской стороны на то, чтобы российские граждане получили возможность приезжать в аэропорт закрытого индийскими властями Нью-Дели, чтобы сесть на эти самолеты", - сказал Бабушкин.

"Нам тоже приходится действовать в условиях постоянно ужесточающихся ограничений. И тем не менее все наши усилия и возможности задействованы для решения проблем россиян", - отметил дипломат.

По данным российской стороны, в Индии сейчас остается около 10 тыс. россиян. Ситуация осложняется тем, что в Индии временно отменены международные авиарейсы, прекращено курсирование пассажирских поездов и даже автобусов между штатами, а со среды отменяются и внутренние перелеты. Власти Индии закрыли и перевели на особый режим 606 из 728 округов страны в 30 из 36 штатов и союзных территорий. В том числе закрыты все самые крупные мегаполисы: Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор и другие. Полицейские блокпосты перекрыли въезды на эти территории, попасть туда можно только по разрешению МВД и ряда других ведомств.

Многие российские граждане, которые не могут покинуть Индию из-за закрытых границ, жалуются на негативное отношение местных жителей, на то, что некоторых даже выселяют из гостиниц. Как объяснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства национального столичного округа Дели, такие действия ряда владельцев гостиниц являются незаконными.

"Эти действия незаконны. Индийские официальные лица неоднократно выступали с заявлениями об этом", - сказал представитель пресс-службы.

Считают разносчиками коронавируса

Как рассказали по телефону корреспонденту ТАСС россиянин Сергей и его подруга Полина, они отдыхали в штате Гоа, но 19 марта решили съездить в город Манали в предгорьях Гималаев. "На подъезде к городу всех туристов, а там была целая группа россиян, выгнали из автобуса и сказали: "Убирайтесь куда хотите!" Ни в один отель нас не принимали: все боятся иностранцев, считают их разносчиками коронавируса", - рассказал Сергей.