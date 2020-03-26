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Распространение коронавируса нового типа

В российском посольстве заявили, что делают все возможное для эвакуации туристов из Индии

Россияне жалуются, что в Индии к ним начали негативно относиться, местные считают туристов разносчиками коронавируса и выселяют из гостиниц

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Посольство России в Индии прилагает все возможные усилия, чтобы получить разрешение на прибытие в Индию самолетов для эвакуации российских туристов. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин.

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"Мы также пытаемся получить разрешение индийской стороны на то, чтобы российские граждане получили возможность приезжать в аэропорт закрытого индийскими властями Нью-Дели, чтобы сесть на эти самолеты", - сказал Бабушкин.

"Нам тоже приходится действовать в условиях постоянно ужесточающихся ограничений. И тем не менее все наши усилия и возможности задействованы для решения проблем россиян", - отметил дипломат.

По данным российской стороны, в Индии сейчас остается около 10 тыс. россиян. Ситуация осложняется тем, что в Индии временно отменены международные авиарейсы, прекращено курсирование пассажирских поездов и даже автобусов между штатами, а со среды отменяются и внутренние перелеты. Власти Индии закрыли и перевели на особый режим 606 из 728 округов страны в 30 из 36 штатов и союзных территорий. В том числе закрыты все самые крупные мегаполисы: Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор и другие. Полицейские блокпосты перекрыли въезды на эти территории, попасть туда можно только по разрешению МВД и ряда других ведомств.

Многие российские граждане, которые не могут покинуть Индию из-за закрытых границ, жалуются на негативное отношение местных жителей, на то, что некоторых даже выселяют из гостиниц. Как объяснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства национального столичного округа Дели, такие действия ряда владельцев гостиниц являются незаконными.

"Эти действия незаконны. Индийские официальные лица неоднократно выступали с заявлениями об этом", - сказал представитель пресс-службы.

Считают разносчиками коронавируса

Как рассказали по телефону корреспонденту ТАСС россиянин Сергей и его подруга Полина, они отдыхали в штате Гоа, но 19 марта решили съездить в город Манали в предгорьях Гималаев. "На подъезде к городу всех туристов, а там была целая группа россиян, выгнали из автобуса и сказали: "Убирайтесь куда хотите!" Ни в один отель нас не принимали: все боятся иностранцев, считают их разносчиками коронавируса", - рассказал Сергей.

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Молодые россияне смогли остановиться в одном из гостевых домов в нескольких километрах от города. Хозяин уверял, что не будет их выселять, однако уже 22 марта выгнал на улицу, опасаясь негативной реакции соседей. Россияне провели день в лесу, потом нашли кемпинг для туристов у берега местной реки в 70 км от Манали. Там сторож кемпинга разрешил им поселиться в палатке. "Нам сказали, что до 31 марта никаких автобусов и другого транспорта отсюда не будет. Так что пока остаемся здесь. Надеюсь, не выгонят", - добавил россиянин.

В свою очередь россиянин Вадим рассказал по телефону из священного для кришнаитов города Вриндавана, что у дома, где живут кришнаиты из России, местные жители даже устраивают пикеты с требованием убираться. "Мы ехали на рикше, когда прохожие стали угрожать нашему водителю, мол, почему ты возишь этих коронавирусных? Водитель сказал, что мы давно живем здесь. Только тогда от нас отстали", - отметил он.

Другие собеседники корреспондента ТАСС рассказывали, что от россиян и других европейских туристов на улицах местные демонстративно отворачиваются и закрывают лица, часто ведут себя агрессивно.

По информации индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи, число случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за сутки на 77 и достигло к утру вторника 492 (451 индиец и 41 иностранец). Из этого числа 37 пациентов выздоровели, 9 индийских граждан умерли. В настоящее время в больницах остаются 446 пациентов.

Теги
ИндияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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