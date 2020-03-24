Генсовет "Единой России" 26 марта утвердит решение о проведении онлайн-праймериз

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что генеральный совет единороссов 26 марта утвердит решение о проведении только в формате онлайн предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

"Решение об изменении модели предварительного голосования будет утверждаться президиумом генсовета партии 26 числа", - сказал Медведев в ходе встречи с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии во вторник.

По его словам, предстоящий единый день голосования будет для партии "важным испытанием в преддверии выборов в Госдуму". "Партия уже начала формировать нашу народную программу, с которой примет участие в федеральной кампании. Важно, чтобы в эту программу как можно большее количество людей могли внести свои предложения", - отметил Медведев.

Он добавил, что единороссы планируют узнавать мнение избирателей также через опросы и социальные сети.

Ранее замсекретаря генсовета единороссов по вопросам партийного строительства Сергей Перминов сообщал, что "Единая Россия" проведет предварительное голосование только в формате онлайн из-за пандемии коронавируса. По его словам, "каждый желающий сможет в течение семи дней (с 25 по 31 мая) зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата". Изначально проведение предварительного голосования в очной форме планировалось на 31 мая.

Праймериз "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать