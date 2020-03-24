Эксперт: призыв генсека ООН к глобальному перемирию может "притушить" часть конфликтов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к мировому сообществу о глобальном прекращении огня в связи с пандемией коронавируса нового типа является импульсом, который может воздействовать на мировую элиту и способствовать урегулированию конфликтов. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Эксперт указал, что "конфликты и противоречия контрпродуктивны и мешают сотрудничеству, что особенно болезненно в эпоху распространения такой глобальной угрозы".

"Призыв Гутерриша является эдаким призывом всего хорошего против всего плохого, но вместе с тем это некий импульс, который может оказать воздействие на элиту, которая будет принимать решение, чтобы ограничить конфликты и снизить количество вовлеченных в них людей, это может подействовать", - сказал Быстрицкий.

По словам аналитика, заявления генсека ООН могут также привести к подъему широких слоев населения, которые "активнее включатся в социально-политическую жизнь" и выступят за немедленное прекращение вооруженных конфликтов.

Кроме того, Быстрицкий отметил то, что в зонах боевых действий человеческая жизнь имеет совершенно другую ценность, находящиеся там главари группировок и командующие воинскими формированиями проявляют безответственность и "даже не знают, от чего у них умирают люди". Учитывая эти факторы, предположил специалист, угроза распространения заболевания может не оказать серьезного влияния на их решения относительно продолжения вооруженных конфликтов.

При этом эксперт указал на необходимость преодоления всех преград для противодействия коронавирусу. В противном случае, предостерег Быстрицкий, мир может столкнуться с ужасными последствиями. "Все то, что мешает борьбе с коронавирусом, как бы возвращению жизни в более-менее нормальное русло, в том числе вооруженные конфликты, должно преодолеваться. Иначе мы столкнемся с последствиями куда более худшими, чем сам коронавирус, - массовая безработица, насилие, голод и так далее", - сказал он.

"В этих условиях будет трудно заставить, например, посылать в зоны кризисов какие-то контингенты в помощь ООН, миротворцев и гуманитарную помощь", - резюмировал собеседник агентства.