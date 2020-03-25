Клишас: усиление санкций за нарушение карантина предупредит распространение коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Внесенный в среду в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, направлен на защиту прав граждан, предложенные меры соответствуют Конституции РФ и позволят предупредить массовое распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией возрастает общественная опасность массового распространения коронавирусной инфекции. Усиление мер уголовной ответственности является одним из значимых факторов его предупреждения. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил позволит предупредить массовое распространение коронавирусной инфекции", - сказал Клишас.

Он подчеркнул, что введение предусмотренных законопроектом мер необходимо в целях предупреждения нарушения санитарно-эпидемиологических правил, "которые могут выражаться в том числе в непроведении ограничительных мероприятий на основании предписаний главных государственных санитарных врачей, уклонении от карантинных мероприятий, от изоляции на дому".

"Предусмотренные законопроектом меры соответствуют Конституции Российской Федерации. Они направлены на защиту прав граждан", - отметил сенатор.

Законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в среду был внесен в Госдуму. Он предусматривает усиление ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие угрозу массового заболевания, а также устанавливает ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет, если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Правительство РФ дало положительный отзыв на инициативу, у Верховного суда РФ замечаний к документу нет.