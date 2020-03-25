Лавров: Россия готова отпраздновать вместе с Грецией 200-летие греческой революции

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Россия открыта для проведения совместных с Грецией мероприятий, посвященных 200-летию греческой национально-освободительной революции (1821-1829). Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы МИД РФ Сергея Лаврова греческому коллеге Никосу Дендиасу по случаю национального праздника Греции - Дня независимости. Текст телеграммы на греческом языке выложило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Афинах.

"Политический диалог с Грецией традиционно занимает особое место в наших международных отношениях, - подчеркнул Лавров. - Основой наших отношений являются общие духовные корни, взаимное притяжение двух народов. Мы ценим внимательный подход, который существует в вашей стране, к памяти русских солдат, павших за свободу и независимость греческого государства. Мы открыты для проведения совместных мероприятий в рамках празднования 200-летия начала греческой революции".

Министр отметил, что Россия "придает большое значение сотрудничеству с Грецией по важнейшим международным и региональным вопросам". "Мы готовы к дальнейшей активизации контактов между министерствами иностранных дел во имя стабильности и безопасности на европейском континенте и в проблемных соседних регионах", - сказал он.

Лавров пожелал Дендиасу "крепкого здоровья и успехов в работе на благо укрепления позиций Греции в международных делах".

День независимости

В эту среду Греция отметила День независимости без традиционного военного парада, отмененного из-за эпидемии коронавируса. Скромная церемония, посвященная 199-й годовщине революции, состоялась у стен парламента.

На ней присутствовали президент Греции Екатерини Сакелларопулу, премьер-министр Кириакос Мицотакис, председатель парламента Костас Тасулас, ряд военачальников и лидеров оппозиционных партий. Глава государства возложила венок к памятнику Неизвестному солдату, а в это время над площадью пролетели четыре истребителя и шесть вертолетов.

Вклад России

25 марта 1821 года митрополит города Патры Герман водрузил бело-голубой греческий флаг в монастыре Айя-Лавра (Святая Лавра) на полуострове Пелопоннес, подав сигнал к восстанию против 400-летнего турецкого владычества. Казавшаяся вначале едва ли не безнадежной борьба за независимость от мощной Османской империи увенчалась почти через 10 лет успехом во многом благодаря поддержке России.

В октябре 1827 года русская эскадра, действовавшая вместе с французской и английской, в морском сражении в греческой бухте Наварино полностью уничтожила флотилию Османской империи. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.