Захарова назвала гранты ЕК на укрепление гражданского общества в Грузии помощью болтологии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выделение Европейской комиссией (ЕК) грантов на сумму €8,2 млн на укрепление гражданского общества в Грузии помощью болтологии.

"Россия спасает Италию, помогая итальянцам в беде, а Еврокомиссия выделяет 8 млн на болтологию", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипломата в Facebook.

Ранее ЕК разместила на своем сайте информацию о запуске программы по поддержке гражданского общества в Грузии. Как указывается в сопроводительной документации, на эти цели планируется выделить €8,2 млн.