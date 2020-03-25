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Захарова назвала гранты ЕК на укрепление гражданского общества в Грузии помощью болтологии

Ранее Еврокомиссия разместила на своем сайте информацию о запуске соответствующей программы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выделение Европейской комиссией (ЕК) грантов на сумму €8,2 млн на укрепление гражданского общества в Грузии помощью болтологии.

"Россия спасает Италию, помогая итальянцам в беде, а Еврокомиссия выделяет 8 млн на болтологию", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипломата в Facebook.

Ранее ЕК разместила на своем сайте информацию о запуске программы по поддержке гражданского общества в Грузии. Как указывается в сопроводительной документации, на эти цели планируется выделить €8,2 млн.

Теги
ГрузияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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