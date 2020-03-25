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Неверов: единороссы в Госдуме оперативно обеспечат реализацию инициатив президента

Эти меры помогут смягчить последствия пандемии для российской экономики и граждан, отметил глава фракции ЕР

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме оперативно обеспечит законодательное оформление и реализацию мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в обращении к гражданам в среду, заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

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"Мы готовы оперативно законодательно обеспечить реализацию президентских инициатив. Меры, которые обозначил в своем обращении президент, помогут смягчить последствия пандемии для российской экономики и граждан", - сказал он журналистам.

Глава государства в обращении к россиянам в среду предложил ряд мер - как экономических, так и социальных - которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссия"Единая Россия"Распространение коронавируса нового типа
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