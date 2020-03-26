Парламент Ингушетии согласовал кандидатуру Сластенина на пост премьера региона

МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Народное собрание Ингушетии согласовало на пост премьер-министра республики кандидатуру Владимира Сластенина, который с 27 января исполнял обязанности председателя правительства, передает корреспондент ТАСС.

27 января этого года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение отправить правительство региона в отставку.

По итогам тайного голосования из 26 депутатов за кандидата проголосовали 21.

"Народное собрание дает свое согласие главе региона на назначение Владимира Сластенина на должность председателя правительства", - сказал председатель счетной комиссии в парламенте Батыр Хамхоев.

Сластенин, в свою очередь, поблагодарил главу республики за доверие и депутатов - за конструктивное взаимодействие, которое выстроилось за короткое время работы. "За этот период исполнения обязанностей председателя правительства я детально ознакомился с текущей социально-экономической ситуацией в республике, были выделены болевые точки, требующие безотлагательного решения и сформирован план действий на перспективу. Главная задача - это своевременное и эффективное выполнение мероприятий национальных проектов", - сказал Сластенин.

Сластенин 22 января был назначен первым заместителем председателя правительства Ингушетии, до этого он занимал пост советника главы региона. Сластенин окончил Куйбышевский Политехнический институт им. Куйбышева, ранее занимал должности руководителя департамента финансов, первого заместителя главы Самары, а также имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября 2019 года депутатами парламента республики.