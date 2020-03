Захарова назвала актом информационной войны слова Помпео об "уханьском вирусе"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Терминология госсекретаря США Майкла Помпео, который называет коронавирус "уханьским вирусом", и его заявления о том, что КНР несет "особую ответственность" за его распространение, представляют собой приемы информационной войны. Об этом в четверг в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот это и есть информационная война", - написала она, комментируя слова Помпео.

Ранее в интервью программе The Hugh Hewitt Show Помпео заявил, что правительство КНР вместо борьбы с вирусом стало заниматься ограничением информационных потоков по этой теме.

17 марта Китай объявил об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в ответ на сокращение американскими властями штата китайских СМИ в США со 160 до 100 человек. Ранее правительство КНР приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии".