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Патрушев обсудит вопросы безопасности в регионах ЮФО

Совещание пройдет в формате видеоконференции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Южного федерального округа (ЮФО). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Традиционное совещание, которое секретарь Совета безопасности РФ по поручению президента России ежемесячно проводит в одном из федеральных округов, впервые пройдет в режиме видеоконференцсвязи", - отметили в пресс-службе. В мероприятии примут участие полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, главы южных регионов страны, представители федеральных министерств и ведомств.

Проведение видеоселекторов с регионами и ранее практиковалось в органах власти РФ, однако в настоящее время в связи с распространением коронавируса такой формат стал еще более актуальным на всех уровнях.

Патрушев регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Предыдущее такое мероприятие состоялось в конце февраля во Владикавказе, оно было посвящено борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности населения на транспорте в регионах Северо-Кавказского федерального округа. В Южном федеральном округе секретарь Совбеза РФ в предыдущий раз проводил выездное совещание в Волгограде в сентябре 2019 года.

В состав ЮФО входят Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия, Республика Крым и Севастополь. В округе проживают более 16 млн человек.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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