Захарова назвала санкции США против Венесуэлы "орудием геноцида"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Санкции США в отношении Венесуэлы в условиях эпидемии превращаются в "орудие геноцида", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не устанем повторять наш призыв о безотлагательной отмене односторонних противоправных санкций [в отношении Венесуэлы], которые в нынешних условиях эпидемии превращаются, практически, в орудие геноцида. Сейчас, когда задушенная рестрикциями экономика Венесуэлы нуждается в срочном содействии, блокирование доставки в страну медикаментов и продовольствия, ограничение доступа к государственным средствам на счетах в иностранных банках просто ставит под угрозу тысячи человеческих жизней", - сказала она в пятницу на брифинге.

Захарова добавила,что заявления генеральной прокуратуры США с обвинениями о прямом участии в международном обороте наркотиков в адрес венесуэльского руководства абсурдны.

"Подобные заявления звучат просто абсурдно, дико в то время, когда весь мир объединяет усилия по борьбе с пандемией. Вашингтон продолжает травлю суверенного государства, причем не одного", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Москва продолжит оказывать помощь Каракасу в борьбе с распространением коронавируса.

"Со своей стороны Россия продолжит оказывать содействие Венесуэле, в том числе в нормализации санитарно-эпидимиологической обстановки", - сказала она.