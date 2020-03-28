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Совфед 31 марта рассмотрит законы по инициативам Путина

Изначально предполагалось рассмотреть данный пакет законов в Совете Федерации 2 апреля

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании 31 марта соберется на внеочередное заседание для одобрения законов по инициативам, озвученным в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"В связи с тем, что пакет законов по инициативам, озвученным президентом РФ в связи с пандемией коронавируса, поступит в Совет Федерации из Государственной думы 31 марта, решено рассмотреть их в Совфеде в этот же день", - сказал Тимченко.

Сенатор добавил, что изначально предполагалось рассмотреть данный пакет законов в Совете Федерации 2 апреля.

Глава государства в обращении к россиянам в среду предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, Путин поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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