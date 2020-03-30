Медведев: покидать квартиру или дачу в нерабочую неделю стоит только в крайнем случае

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Нерабочая неделя не каникулы, и покидать квартиру или дачу в эти дни стоит только при крайней необходимости. Это подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в обращении к гражданам, опубликованном на его страницах в соцсетях.

"В эти теплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник. Провести эти дни так, будто это обычные каникулы", - сказал Медведев и подчеркнул, что "такой подход недопустим". "Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости", - констатировал зампред СБ РФ.

По его словам, президент РФ Владимир Путин, парламент и правительство "делают все, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно, не давая сбоев", но в этом вопросе не менее значимо и участие каждого из граждан.

"Используйте свободное время с пользой: пообщайтесь с близкими людьми, займитесь самообразованием и домашними делами, посмотрите кино, да просто почитайте книги, - призвал Медведев. - Помните, что жизнь и здоровье ваших близких сейчас зависят от внимательного и заботливого отношения к ним и, что не менее важно, к себе".

Как подчеркнул зампред СБ РФ, любая эпидемия имеет свой жизненный цикл - она зарождается, растет и уходит. "Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями", - заключил замглавы Совбеза.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении 25 марта объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Это было сделано для предотвращения угрозы быстрого распространения болезни. При этом продолжат свою работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и ряд других организаций, транспорт, а также органы власти всех уровней.