Путин назначил вице-премьера Оверчука национальным координатором РФ по делам СНГ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя правительства Алексея Оверчука национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Министерству иностранных дел России Путин поручил уведомить Исполнительный комитет СНГ об этом назначении. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее, с сентября 2018 года, эту должность занимал министр финансов Антон Силуанов, который до назначения нового состава правительства был также первым вице-премьером РФ. До него, с 2009 года, этот пост занимал бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Национальные координаторы - уполномоченные государствами - участниками СНГ лица для осуществления в своих государствах контроля за реализацией документов, принятых в рамках СНГ, и координации деятельности соответствующих госорганов по вопросам сотрудничества в рамках Содружества.