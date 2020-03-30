Петербургу потребуется 133 млрд рублей на выполнение задач из послания президента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Властям Санкт-Петербурга потребуется 133 млрд рублей из городского и федерального бюджетов для выполнения задач, поставленных президентом России Федеральному собранию 15 января. Об этом сообщил на заседании городского правительства в понедельник председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

"Общий объем финансирования, который потребуется для исполнения задач до 2024 года, оценивается в 133 млрд рублей за счет средств городского и федерального бюджетов. Проект плана предусматривает решение демографических проблем и снижение уровня бедности; развитие социальной инфраструктуры; содействие экологическому благополучию и сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказал Корабельников.

С 1 июня 2020 года родители детей от трех до семи лет, находящиеся за чертой бедности, смогут обратиться за получением ежемесячных выплат в размере 5 588 рублей - половины прожиточного минимума - через портал госуслуг или многофунциональные центры. По оценкам властей, льготой смогут воспользуется родители более 35 тыс. детей. На обеспечение этих выплат до 2024 года городской администрации потребуется более 13 млрд. рублей. В 2020 году на эти цели из городского бюджета предусмотрено более 1,4 млрд. рублей и 873 млн рублей - из федерального бюджета.

Правительство Санкт-Петербурга уже приступило к выполнению одного из поручений президента - предложения сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы, добавил Корабельников. Размер компенсации питания для учеников 1-4 классов за счет средств городского бюджета составляет 70%, отдельных категорий учащихся - до 100%. С первого сентября 2020 года все ученики начальной школы (более 219 тысяч детей) будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Глава комитета финансов также отметил готовность городских властей компенсировать расходы всех школьников начальных классов до 2023 года. По оценкам комитета, экономия для семей на одного ребенка составит около 3,5 тыс. рублей в год.

Также с 1 сентября 2020 года будет введена специальная доплата классным руководителям в размере 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с сохранением действующих региональных доплат. Утвержденный план предусматривает и сокращение дефицита мест в образовательных учреждениях. На первое января 2020 года недостаток в школах составил более 34,5 тыс. мест, в детских садах - более 11,5 тыс. мест. На устранение дефицита дополнительно требуется 110 млрд рублей, часть средств будут запрошены из федерального бюджета.

Комитет по здравоохранению Петербурга до первого июля 2020 года представит программу обеспечения кадров в первичном звене и сокращения дефицита участковых врачей. По оценкам комитета, нехватка кадров в медицинских учреждениях города составляет около 13%. Всего проект распоряжения правительства Санкт-Петербурга "О мерах по реализации в Санкт-Петербурге послания президента Российской Федерации Федеральному собранию от 15.01.2020" включает 24 мероприятия в сфере образования, социальной политики, здравоохранения, экономического развития, цифровой экономики.