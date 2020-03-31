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Отставки и назначения

Сергей Люлин занял пост заместителя министра науки и высшего образования России

Он будет курировать вопросы научно-технической и инновационной политики, а также международное сотрудничество в научно-технической сфере

МОСКВА, 31 марта /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Сергея Люлина заместителем министра науки и высшего образования РФ. Документ размещен на портале правовой информации.

В Минобрнауки России Люлин будет курировать вопросы научно-технической и инновационной политики, а также международное сотрудничество в научно-технической сфере.

Люлин - доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН. До назначения работал директором Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС РАН). Известный специалист в области компьютерного моделирования и теории полимерных систем. В 2019 г. он возглавил научно-технический совет промышленного Композитного кластера Санкт-Петербурга, является членом правления Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им. Д. И. Менделеева.

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