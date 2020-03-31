Все депутаты Госдумы отчитались о доходах и имуществе за 2019 год

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Все депутаты в срок подали сведения о своих доходах и имуществе за 2019 год, сообщил во вторник глава думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба ("Единая Россия").

"Да, абсолютно все подали, хотя у нас есть еще завтрашний день", - заявил Аршба ТАСС.

По закону, депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля представлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год. Депутаты также должны предоставить аналогичные сведения о членах своей семьи. Затем информация должна быть опубликована на официальном сайте Госдумы.

По словам Аршбы, в среду комиссия займется изучением и проверкой поступивших сведений. "Примем решение в течение двух недель. И потом, как известно, коллеги имеют право в течение месяца вносить исправления и изменения", - напомнил Аршба.