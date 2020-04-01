Антонов: Россия готова хоть сегодня договориться с США о продлении ДСНВ

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Россия готова немедленно договориться с США о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это подтвердил в интервью, публикуемом во вторник в апрельском номере журнала американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today , посол России в США Анатолий Антонов.

"Подчеркну: Россия готова договориться о продлении ДСНВ хоть сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно: требуется согласие США, которого мы пока не получали. Если оно появится, незамедлительно приступим к реализации необходимых внутригосударственных мер. Рассчитываем, что США определятся с подходами по ДСНВ в ближайшем будущем, поскольку до истечения срока действия договора в феврале 2021 года остается все меньше времени", - заявил дипломат.

Он не стал строить предположения по поводу того, возможно ли "временное признание Думой" потенциального решения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о продлении ДСНВ, если таковое будет вынесено ближе к истечению срока действия соглашения. "Что касается вашего последнего вопроса, то, честно говоря, не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении", - сказал Антонов.

Как напомнил посол, Путин "ясно обозначил позицию по ДСНВ", когда в начале декабря минувшего года сообщил "о готовности России незамедлительно продлить договор без предварительных условий". "В конце прошлого года наша страна официально предложила США приступить к рассмотрению комплекса соответствующих вопросов, в том числе по сроку возможного продления (до пяти лет)", - отметил Антонов. "Однако, - уточнил он, - реакции до сих пор нет".

По словам дипломата, "представители американской администрации продолжают утверждать, что "время терпит", поскольку пролонгацию договора якобы можно формализовать за считаные дни". "И это несмотря на наши неоднократные разъяснения, что продление ДСНВ - не "техническая операция", а довольно продолжительный процесс, требующий от российской стороны соблюдения ряда внутренних законодательных процедур. В ответ мы слышим неоднозначные комментарии (как, например, в ходе брифинга неназванного "старшего должностного лица" Госдепартамента 9 марта) о характере взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в России. В связи с этим вызывает недоумение отказ внешнеполитического ведомства [США] от предложенных нами консультаций с участием юристов двух стран по правовым аспектам потенциальной пролонгации соглашения. Замечу лишь, что по опыту рассмотрения аналогичных документов в Федеральном собрании нашей стране потребуется несколько месяцев", - добавил Антонов.

Суть договора

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне минувшего года, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".

Выступая 12 февраля в Атлантическом совете в Вашингтоне, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что Трамп весьма заинтересован в диалоге с Россией по вопросам разоружения и контроля над вооружениями. Тем не менее Вашингтон сформулирует свою позицию относительно целесообразности продления ДСНВ позже, добавил советник главы администрации США.