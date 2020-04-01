Антонов: РФ надеется, что саммит "пятерки" ООН позволит отказаться от конфронтации

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что планируемая встреча лидеров стран - участниц постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН позволит мировому сообществу отказаться от конфронтационного мышления и сплотиться вокруг созидательной повестки дня. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью, опубликованном во вторник в апрельском номере журнала американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.

Комментируя инициативу проведения саммита, выдвинутую ранее президентом России Владимиром Путиным, Антонов уточнил, что конкретных договоренностей на этот счет еще нет. "В настоящий момент в предварительном плане обсуждаются возможная дата и место проведения саммита. Повестка дня пока не обговаривалась, поскольку до сих пор не получено согласие наших британских коллег. Остальные участники "пятерки" заявили о готовности к диалогу в предложенном Россией формате", - отметил посол.

Цели и возможные темы саммита

Согласно изложенной им информации, руководители России, Китая, США, Франции и Великобритании могут рассмотреть, в частности, ситуацию в области глобальной безопасности, вопросы борьбы с терроризмом, региональные конфликты. "Исходим из того, что лидеры обсудят кризисную ситуацию в сфере глобальной стабильности и безопасности, в том числе эрозию закрепленных в ООН основ миропорядка, региональные конфликты, борьбу с международным терроризмом и трансграничной оргпреступностью, миграционные вызовы, дестабилизирующие технологии. Не получится обойти и вопросы разоружения и контроля над вооружениями. Рассчитываем, что саммит позволит нащупать подходы к решению острых проблем в сфере стратегической стабильности", - подчеркнул дипломат.