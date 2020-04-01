Антонов: РФ надеется, что саммит "пятерки" ООН позволит отказаться от конфронтации

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что планируемая встреча лидеров стран - участниц постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН позволит мировому сообществу отказаться от конфронтационного мышления и сплотиться вокруг созидательной повестки дня. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью, опубликованном во вторник в апрельском номере журнала американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.
Комментируя инициативу проведения саммита, выдвинутую ранее президентом России Владимиром Путиным, Антонов уточнил, что конкретных договоренностей на этот счет еще нет. "В настоящий момент в предварительном плане обсуждаются возможная дата и место проведения саммита. Повестка дня пока не обговаривалась, поскольку до сих пор не получено согласие наших британских коллег. Остальные участники "пятерки" заявили о готовности к диалогу в предложенном Россией формате", - отметил посол.
Цели и возможные темы саммита
Согласно изложенной им информации, руководители России, Китая, США, Франции и Великобритании могут рассмотреть, в частности, ситуацию в области глобальной безопасности, вопросы борьбы с терроризмом, региональные конфликты. "Исходим из того, что лидеры обсудят кризисную ситуацию в сфере глобальной стабильности и безопасности, в том числе эрозию закрепленных в ООН основ миропорядка, региональные конфликты, борьбу с международным терроризмом и трансграничной оргпреступностью, миграционные вызовы, дестабилизирующие технологии. Не получится обойти и вопросы разоружения и контроля над вооружениями. Рассчитываем, что саммит позволит нащупать подходы к решению острых проблем в сфере стратегической стабильности", - подчеркнул дипломат.
Как он констатировал, этого "можно достичь только в ходе заинтересованного и взаимоуважительного диалога, предполагающего учет интересов всех сторон". "К усилиям "пятерки" впоследствии могут и должны присоединиться остальные государства, поскольку лишь коллективно мы можем решить глобальные проблемы человечества. Саммит - это наше предложение мировому сообществу отказаться от конфронтационного мышления и сплотиться вокруг созидательной повестки дня", - пояснил Антонов.
По его словам, цель совещания, как ее обозначил Путин, - "начать серьезный разговор о фундаментальных принципах взаимодействия на международной арене в интересах решения острейших проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество". "Встреча лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН - это наиболее подходящий формат для начала такого диалога", - заявил Антонов.
Кроме того, он подтвердил, что Россия продолжает предлагать остальным участникам постоянной "пятерки" СБ ООН принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны. "Что касается тематики ядерных рисков, то мы работаем над согласованием совместного заявления "пятерки" СБ ООН о недопустимости ядерной войны (США, к слову, так и не отреагировали на предложение России сделать это в двустороннем формате). Это могло бы стать своего рода переподтверждением - в расширенном составе - известной формулы Горбачева - Рейгана", - сказал дипломат.
Позиция США
Отвечая 29 февраля на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции в Белом доме, президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона рассчитывает провести встречу лидеров постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить на ней прежде всего вопросы контроля над вооружениями. По всей видимости, глава американской администрации имел в виду, что совещание лидеров России, Китая, Великобритании, Франции и США предполагается провести в сентябре в ходе общеполитической дискуссии 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.