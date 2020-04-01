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Пандемия коронавируса нового типа

В "Единой России" осудили самарского депутата за распространение фейка о коронавирусе

Теперь его поступок рассмотрят на комитете по этике

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России", председатель думского комитета Александр Хинштейн призвал депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, распространившего фейк о работе Новокуйбышевской больницы в период пандемии коронавируса, принести извинения врачам. Об этом сообщила в среду пресс-служба единороссов.

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"Не забудьте извиниться перед врачами, которых вы оболгали", - обратился Хинштейн к Матвееву.

Как отмечают в партии, Матвеев написал в соцсетях, что в учреждении игнорируют больных с коронавирусом, позднее пост был удален. "Коллектив больницы направил обращение в местное заксобрание, в котором назвал публикацию депутата абсолютной ложью. Он в итоге заявил, что принял критику. Теперь его поступок рассмотрят на комитете по этике", - говорится в сообщении.

Депутат Госдумы, единоросс Сергей Боярский, в свою очередь, отметил, что каждый должен нести ответственность за "деструктивные, фейковые вбросы". "Если бы такого рода информацию распространил представитель "Единой России", я уверен, он сразу же лишился бы и депутатского мандата, и партбилета, и в целом его политическая карьера в нашей партии была бы закончена", - заявил он.

Госдума во вторник приняла, а Совфед одобрил поправки в Уголовный кодекс об ответственности за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе эпидемиях, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Такое деяние будет наказываться штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы до трех лет.

Теги
Россия"Единая Россия"Боярский, Сергей МихайловичСамарская областьХинштейн, Александр ЕвсеевичПандемия коронавируса нового типа
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