В "Единой России" осудили самарского депутата за распространение фейка о коронавирусе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России", председатель думского комитета Александр Хинштейн призвал депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, распространившего фейк о работе Новокуйбышевской больницы в период пандемии коронавируса, принести извинения врачам. Об этом сообщила в среду пресс-служба единороссов.

"Не забудьте извиниться перед врачами, которых вы оболгали", - обратился Хинштейн к Матвееву.

Как отмечают в партии, Матвеев написал в соцсетях, что в учреждении игнорируют больных с коронавирусом, позднее пост был удален. "Коллектив больницы направил обращение в местное заксобрание, в котором назвал публикацию депутата абсолютной ложью. Он в итоге заявил, что принял критику. Теперь его поступок рассмотрят на комитете по этике", - говорится в сообщении.

Депутат Госдумы, единоросс Сергей Боярский, в свою очередь, отметил, что каждый должен нести ответственность за "деструктивные, фейковые вбросы". "Если бы такого рода информацию распространил представитель "Единой России", я уверен, он сразу же лишился бы и депутатского мандата, и партбилета, и в целом его политическая карьера в нашей партии была бы закончена", - заявил он.

Госдума во вторник приняла, а Совфед одобрил поправки в Уголовный кодекс об ответственности за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе эпидемиях, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Такое деяние будет наказываться штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы до трех лет.