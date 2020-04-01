Почти половина сотрудников аппарата СБ РФ перешла на удаленку с соблюдением "секретности"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Почти половина сотрудников аппарата Совета безопасности России перешла на удаленный режим работы, при этом правила обращения с секретными и служебными документами соблюдаются. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"В сложившихся условиях почти половина сотрудников аппарата Совета безопасности России переведена на дистанционный режим работы с учетом полного соблюдения требований информационной безопасности, а также правил работы с секретными документами и материалами для служебного пользования", - сказал представитель аппарата Совбеза.

Он подчеркнул, что эта структура при этом выполняет свои основные задачи и функции. В частности, не прекращается взаимодействие с федеральными и региональными органами власти. "Однако совещания в привычном формате в эти дни не проводятся - межведомственное взаимодействие осуществляется с помощью "закрытой" телефонной и видеосвязи", - сказал Аношин.

Он добавил, что аппаратом СБ РФ продолжает также осуществляться анализ и прогнозирование состояния национальной безопасности, ведется подготовка аналитических и оперативных материалов, в том числе по вопросам общественной и международной безопасности, экологической и экономической ситуации.