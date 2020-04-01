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Захарова: страны должны делать все возможное во избежание международных кризисов

Официальный представитель МИД России прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об отправке военных врачей из РФ в Италию

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Все страны мира должны делать все от них зависящее, чтобы международные кризисы не происходили. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об отправке военных врачей из РФ в Италию.

"Все страны должны помогать друг другу в принципе. И делать все от них зависящее, чтобы международные кризисы не случались", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее на видеоконференции в Брюсселе Столтенберг, отвечая на вопрос об отношении альянса к отправке российских военных врачей на помощь Италии, заявил, что в условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу. По его словам, каждая страна альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает.

Теги
РоссияСтолтенберг, ЙенсЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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