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МИД: Россия заинтересована в развитии многопланового сотрудничества с Доминиканой

На Смоленской площади сообщили, что глава МИД Доминиканы выразил уверенность в дальнейшем повышении интенсивности двусторонних связей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас Мальдонадо обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Глава российского внешнеполитического ведомства акцентировал заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества с Санто-Доминго в русле традиций дружбы, солидарности и взаимного уважения, общей приверженности международному праву, целям и принципам Устава ООН", - отметили в МИД РФ.

На Смоленской площади сообщили, что глава МИД Доминиканы "выразил уверенность в дальнейшем повышении интенсивности двусторонних связей и наращивании взаимодействия в различных областях, что способствовало бы росту благосостояния народов наших стран".

Дипотношения между СССР и Доминиканской Республикой были установлены 8 марта 1945 года. 15 мая 1992 года Доминикана признала РФ в качестве государства - продолжателя СССР.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияДоминиканская Республика
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