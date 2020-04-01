Посол РФ в США назвал критику российской помощи Италии циничной и аморальной

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Критика российской помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса является безосновательной, циничной и аморальной. С таким заявлением выступил в среду посол России в США Анатолий Антонов.

"Безосновательная критика и недоверие к содействию, которое Россия уже оказывает Италии, цинична, аморальна и безжалостна к тем, кто борется за жизнь. Наши военные медики - доктора и медсестры - сами ежедневно рискуют, в отличие от тех, кто смеет в процентах считать эффективность их работы", - подчеркнул дипломат. Он ответил на ряд вопросов журналистов на странице посольства РФ в США в Facebook.

Как отметил Антонов, российские военные медики противостоят в Италии общемировой угрозе. "Российские специалисты в Бергамо борются с мировой опасностью, спасают не только итальянцев, но и граждан своей страны, уменьшая масштаб угрозы", - констатировал посол.

"Те, кто политизирует нашу готовность оказать помощь жителям Апеннин, просто плохо знают историю. Им стоит напомнить о десантах русских моряков на Сицилии в 1908 году после разрушительного землетрясения (тогда не было ни НАТО, ни ЕС) и о спасательно-восстановительной миссии России в Аквиле после трагедии 2009 года", - добавил Антонов, комментируя критику помощи Москвы Италии и утверждения о попытках России расколоть единство Запада.

По данным на вторник, общее число заразившихся коронавирусом в Италии составляет 105 792 человек, зафиксировано 12 428 летальных исходов.