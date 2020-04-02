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Посол Белоруссии: диалог с США не помешает союзническим отношениям с Россией

Как заявил Владимир Семашко, Москва остается основным союзником и стратегическим партнером Минска

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Отношения Белоруссии и США никак не мешают реализации Минском союзнических отношений с Россией. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко в опубликованном в четверг интервью "Российской газете".

"У нас нет планов, как любят говорить, по "уходу Беларуси на запад", и активизация наших отношений с Вашингтоном никак не мешает нам продолжать реализацию союзнических отношений с Россией. Российская Федерация - была, есть и останется нашим основным союзником и стратегическим партнером", - сказал дипломат.

Визит в Минск главы американского дипведомства Майкла Помпео состоялся 1 февраля. По итогам переговоров обе стороны признали, что длительный период отсутствия диалога привел лишь к негативным результатам. США и Белоруссия тогда подтвердили готовность возвратить послов после более чем десятилетнего отсутствия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 марта заявил, что рассчитывает на помощь США в создании объектов логистики для поставки нефти в страну, в частности с балтийского направления. Помпео ранее выражал готовность США обеспечить Белоруссию нефтью "на 100%".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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