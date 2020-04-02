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Пандемия коронавируса нового типа
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Россия окажет Сербии помощь в борьбе с коронавирусом

В республику направят специалистов, отмечается в сообщении Кремля
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© AP Photo/Darko Vojinovic

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская помощь Сербии в борьбе с коронавирусом включает направление в эту страну специалистов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича.

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"Обсуждены предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также возможности практического сотрудничества на этом направлении. В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции. Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии Министерства обороны России", - говорится в сообщении Кремля.

Ранее президент Сербии на своей странице в Twitter назвал состоявшийся телефонный разговор с Путиным "очень хорошим". "Подтверждена дружба, и значительная помощь прибывает в Сербию. Спасибо Владимиру Путину и русскому народу", - написал Вучич.

26 марта кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Белград запросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31. На территории сербского автономного края Косово и Метохия зарегистрированы 108 случаев инфекции, один человек умер. В соседней Боснии и Герцеговине число заразившихся достигло 410, 12 из них умерли, еще 17 человек выздоровели. В Черногории число заразившихся достигло 115, один человек умер, под санитарным надзором находятся 6 262 человека.

Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПандемия коронавируса нового типа
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