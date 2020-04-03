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Тамбовский губернатор раскритиковал депутатов, которые назначили себе крупные премии

Александр Никитин призвал парламентариев отказаться от выплат, сумма которых составила около 600 тыс. рублей

ТАМБОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назвал законным, но неэтичным решение депутатов о назначение многотысячных премий себе и главе города в условиях непростой экономической ситуации, призвав парламентариев отказаться от выплат. Об этом сегодня сообщает пресс-служба администрации региона.

На минувшей неделе депутаты Тамбовской городской думы проголосовали за выплату премий трем депутатам, работающих в думе на постоянной основе, а также главе города Тамбова Наталии Макаревич, которая в это время находилась в отпуске во Вьетнаме. Общая сумма премий на четверых должна была составить около 600 тыс. рублей. Вернувшись из отпуска, глава Тамбова приняла решение отказаться от премии в пользу бюджета города.

"Имели ли право депутаты на принятие такого решения? В соответствии с уставом города Тамбова - имели. <…> В такой очень непростой период почти единогласное утверждение премий руководству города не просто нескромно, неэтично, несвоевременно, но и нарочито вызывающе", - приводит слова губернатора пресс-служба.

По словам главы региона, в настоящий момент и без того дефицитный бюджет Тамбова, осложняет ситуация с пандемией по коронавирусу. Кроме того, подобное решение негативно отражается на репутации любого представителя власти.

"Как высшее должностное лицо области и как исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" настоятельно рекомендую депутатам гордумы Тамбова вспомнить о нравственных ориентирах и принять единственно верное сейчас решение [отказаться от премии]. <….> Такой подход будет не только справедливым, но и даст вам, коллеги, право честно смотреть в глаза своим избирателям", - считает Никитин.

Он уточнил, что оценка деятельности главы Тамбова в сложившихся условиях будет проведена отдельно.

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РоссияНикитин, Андрей Сергеевич
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