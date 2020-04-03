Камчатские депутаты считают, что врио главы региона предстоит заняться поддержкой МСП

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Назначенному в пятницу врио губернатора Камчатки Владимиру Солодову предстоит в первую очередь не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе, поддержать работающий в период пандемии бизнес и заняться вопросом притока инвестиций, считают опрошенные ТАСС депутаты и представители общественных организаций Камчатского края.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого работал председателем правительства Республики Саха (Якутия). Назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года.

Поддержка бизнеса

Как отметил депутат законодательного собрания Камчатского края Анатолий Кирносенко, новый врио главы Камчатки - технократ, способный принимать быстрые решения. "Он молод, полон энергии, и главная его задача сейчас, по моему мнению, стабилизация ситуации в регионе с коронавирусом. Я считаю, что такие радикальные меры с полной самоизоляцией населения вводить было не нужно, но, может быть, у нового главы региона будет свое мнение на этот счет. В любом случае сейчас нужно поддерживать бизнес, который оказался в таком непростом положении из-за пандемии", - сказал Кирносенко ТАСС.

С ним согласен депутат Госдумы от Камчатского края Константин Слыщенко: "Абсолютно точно понятно, что ему будет необходимо наладить поддержку МСП и заняться притоком инвестиций в регион. Если будет развиваться экономика, то будет развиваться и социальная сфера, и инфраструктура".

Депутат законодательного собрания Камчатского края, председатель камчатского регионального отделения "Деловой России" Рашид Шамоян считает, что перед новым главой региона в первую очередь стоят задачи строительства аэропорта, краевой больницы и развития туризма.

"Владимир Солодов - человек, который давно уже в системе. Мы посмотрели его послужной список, и мне кажется, что он - достойная кандидатура. А задачи, которые стоят перед ним, мы с вами хорошо знаем: это строительство аэропорта, краевой больницы, развитие туристического кластера", - сказал Шамоян.

Сдерживание распространения вируса

Глава регионального исполкома ОНФ в Камчатском крае Игорь Коваленко считает, что первоочередная задача для Владимира Солодова - сдерживание распространения коронавируса в регионе. На сегодняшний день официально подтвержденных случаев коронавируса нового типа на Камчатке нет. Регион находится в режиме полной самоизоляции.

"Необходимо ввести жесткий контроль за соблюдением режима самоизоляции, мобилизовать все мощности здравоохранения на борьбу с вирусом. А в дальнейшем нужно уделить особое внимание медицине, вывести ее на нужный уровень, сделать так, чтобы даже в самых удаленных поселках края жители могли рассчитывать на получение своевременной и качественной медицинской помощи. Другой очень важной задачей является сдерживание роста цен, потому что в 2020 году цены на топливо и продукты питания уже несколько раз поднимались", - отметил Коваленко.

Как отметили в пресс-службе правительства Якутии, Солодову удалось запустить эффективную систему работы как с федеральными органами власти, так и с основными группами влияния внутри региона. Им была запущена цифровая трансформация органов государственной власти, система открытых конкурсов на должности в государственных организациях.