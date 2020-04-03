Кабмину поручили за два месяца утвердить программу развития Дальнего Востока

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ должно утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока в течение двух месяцев. Об этом говорится в проекте указа президента РФ, опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало программу и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту. Глава государства в целом одобрил документ и поручил уточнить источники финансирования.

"В целях ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока и реализации его конкурентных преимуществ постановляю: правительству РФ в двухмесячный срок утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года", - говорится в документе.

Согласно указу, к 2024 году качество жизни на Дальнем Востоке должно расти темпами выше среднероссийских. Для достижения этой цели в федеральном бюджете планируется предусмотреть дополнительно более 160 млрд рублей. В том числе ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти не менее чем на пять лет, смертность населения трудоспособного возраста должна снизиться на треть.

Кроме того, темпы экономического роста округа должны превосходить средние по стране не менее чем в 1,5 раза. Этого планируется достичь за счет роста объема накопленных инвестиций до 2 трлн рублей, запуска не менее 800 предприятий, создания не менее 100 тыс. новых рабочих мест.

На период до 2035 года перед кабмином стоят такие цели как остановка оттока населения с Дальнего Востока, достижение показателей качества жизни населения и экономического развития макрорегиона выше среднероссийских.