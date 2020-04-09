В МИД РФ считают закон об амнистии участников "майдана" преградой для правосудия

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Украинский закон об амнистии участников беспорядков в центре Киева зимой 2014 года, итогом которых стал государственный переворот, осложняет привлечение к ответственности виновных в убийствах. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Миссия ООН рекомендовала властям Украины провести независимое объективное расследование всех без исключения убийств, разрешить пересмотр вынесенных заочно приговоров, отменить закон об амнистии, а также обеспечить явку в суд подследственных, освобожденных из-под стражи, - прокомментировала она отчет мониторинговой миссии ООН по правам человека. - Принятый Верховной радой 21 февраля 2014 "закон о недопущении преследования и наказания участников мирных протестных акций" существенно осложняет привлечение к ответственности лиц, виновных в убийствах сотрудников силовых ведомств Украины".

По ее мнению, эти события сохраняют критическую важность, так как влияли не только на ситуацию в стране, но и во всей Европе. "И политика, и внутренний конфликт на территории Украины, который перешел в кровавую фазу, - все объяснялось событиями того момента, так не пора ли наконец разобраться что же на самом деле тогда случилось? Конечно, чем дальше мы от тех событий, тем сложнее, но это принципиально важно узнать и выяснить", - пояснила официальный представитель МИД.

Как отметила дипломат, официальный Киев на документ отреагировал довольно сухо, ограничившись кратким пресс-релизом с рекомендациями миссии ООН. "Это лишний раз подтверждает то, что украинские власти не горят желанием пролить свет на так называемую революцию достоинства, ее закулисную изнанку и будут делать все, чтобы правда никогда не стала достоянием гласности, но хочется, чтобы эти задумки не были реализованы", - указала она.

Захарова добавила, что тему "майдана" нельзя оставлять, несмотря на непростую ситуацию на Украине. "Факты должны быть вписаны в историю. Те, кто год назад боролся за власть, обещали своим избирателям провести объективное расследование тех событий, эту тему нельзя забывать", - заключила дипломат.

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года, организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка. На Институтской улице 20 февраля 2014 года началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека, правительство ушло в отставку, Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде.