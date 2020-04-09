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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: помощь РФ Италии в борьбе с пандемией носит исключительно дружеский характер

Официальный представитель МИД России призвала итальянцев не обращать внимания "на все эти провокационные вещи"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия в непростой для себя момент оказала Италии помощь в борьбе с распространением коронавируса исключительно из-за большой симпатии к жителям и культуре этой европейской страны. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбы в очередной раз прокомментировать публикации в итальянской газете La Stampa относительно бесполезности российской помощи.

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"Мы уже сказали все, что думаем по поводу этих или аналогичных публикаций, - отметила она. - Хочу лишь еще раз подчеркнуть, что мы желаем итальянцам здоровья и процветания. Мы желаем им пройти этот сложнейший период. Мы желаем, чтобы настали времена, наверное, даже еще и получше прежних, когда мы будем приезжать в Италию, а итальянцы будут приезжать в Россию".

В ходе брифинга, который транслировался в интернете, официальный представитель российского дипведомства напрямую обратилась к итальянской аудитории. "Мы действительно очень вас любим, дорогие наши итальянцы, ценим вашу культуру, обожаем вашу кухню, - сказала она. - Не обращайте внимания на все эти провокационные вещи. Знайте о том, что в России вас любят, и именно поэтому, а не по каким-то другим причинам, отправили в общем-то в непростой для нас момент эту самую помощь".

Российская помощь Италии

21 марта во время телефонного разговора Путина и Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районах на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

Ранее газета La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждалось, что 80% помощи бесполезно. Первоначально письмо с протестом против таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии, затем информацию издания назвали фейком в МИД РФ. В редакции ТАСС пояснили, что газета следовала "принципу освещения события во всех его аспектах", в том числе тех, которые вызывают вопросы.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано свыше 139 тыс. случаев заражения, умерли более 17,6 тыс. человек, почти 26,5 тыс. выздоровели.

Теги
ИталияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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