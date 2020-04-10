Песков заявил, что вопрос санкций в телефонном разговоре Путина и Трампа не поднимался

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Тема антироссийских санкций не поднималась президентами России и США - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - в ходе телефонного разговора в ночь на пятницу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, говорили ли Путин и Трамп о санкциях, например, в отношении "Северного потока - 2" или "Роснефти".

"Нет, не упоминали", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, у президента РФ в ночь на пятницу состоялся телефонный разговор с Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

В августе 2017 году в США был принят закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который закрепил прежние ограничительные меры в отношении России и ввел дополнительные. Так, к требованиям наказать РФ за действия в Крыму и Донбассе добавились обвинения в поставках оружия сирийскому правительству, подрыве кибербезопасности США, вмешательстве в американские выборы 2016 года и так далее. Затем были введены санкции в связи с обвинениями в адрес России по "делу Скрипалей". Кроме того, в конце 2019 года США потребовали от иностранных компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", незамедлительно прекратить работу над проектами. В феврале 2020 года были введены санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A. (структура российской нефтяной компании "Роснефть").