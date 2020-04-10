Кремль хотел бы, чтобы памятник Коневу был восстановлен в Чехии или РФ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Кремль предпочел бы видеть демонтированный в Праге памятник маршалу СССР Ивану Коневу восстановленным или в Чехии, или, если потребуется, в России.

"Мы не приемлем эти действия (демонтаж памятника - прим. ТАСС), мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы видеть этот памятник восстановленным - или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что "российская сторона на самых разных уровнях выражала свое непонимание, сожаление и возмущение действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма".

Демонтаж памятника

Монумент Коневу был снят с пьедестала решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник Коневу был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года по инициативе старосты района Ондржея Коларжа.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Следственный комитет РФ, как сообщила в пятницу его пресс-служба, возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан.