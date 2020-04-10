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Слуцкий призвал довести до конца уголовное дело о сносе памятника маршалу Коневу в Праге

Виновные в сносе памятника не должны уйти от наказания, считает председатель комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Виновные в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге не должны уйти от наказания, а уголовное дело, возбужденное по данному факту, нужно довести до логического конца. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге и последующий отказ передать его России - отвратительная история, особенно с учетом предстоящего 75-летнего юбилея Победы над фашизмом", - сказал Слуцкий, назвав это "настоящим актом вандализма и глумления в нарушение всех международных обязательств Чешской Республики".

При этом глава комитета назвал "политически некорректными" ссылки на муниципальную собственность района Прага-6. "Надеюсь, виновные не уйдут от наказания. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Важно, чтобы этот случай по законодательному установлению ответственности за демонтаж монументов воинам-освободителям был бы доведен до логического конца", - подчеркнул депутат.

"Мы по-прежнему надеемся на добрую волю и ответственный подход официальных чешских властей в вопросе передачи снесенного памятника маршалу Коневу российской стороне", - резюмировал Слуцкий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль предпочел бы видеть демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу восстановленным или в Чехии, или, если потребуется, в России.

Демонтаж памятника

Монумент Коневу был снят с пьедестала решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник Коневу был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года по инициативе старосты района Ондржея Коларжа.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

Теги
ЧехияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСлуцкий, Леонид Эдуардович
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