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Пандемия коронавируса нового типа

Россия и Китай обсудили взаимодействие "пятерки" СБ ООН в борьбе с пандемией

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и его китайский коллега Ма Чжаосюй обсудили в пятницу по телефону практические аспекты сотрудничества "пятерки" стран постоянных членов Совета Безопасности ООН по противодействию пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили вопросы коллективного взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса, в том числе в контексте слаженной работы ООН и ее Совета Безопасности. Были также затронуты некоторые практические аспекты функционирования "пятерки" постоянных членов СБ ООН в противодействии этому международному вызову", - отметили в дипведомстве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов.

Теги
РоссияКитайВершинин, Сергей ВасильевичПандемия коронавируса нового типа
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