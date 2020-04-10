Посольство РФ в Боснии и Герцеговине осудило осквернение партизанского кладбища в Мостаре

БЕЛГРАД, 10 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Боснии и Герцеговине (БиГ) решительно осудило разрушение памятников на партизанском кладбище в городе Мостар в Федерации Боснии и Герцеговины (один из энтитетов БиГ). Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в Facebook в пятницу.

"Решительно осуждаем акт вандализма в отношении памятников на партизанском кладбище в городе Мостар. В очередной раз разрушены могилы партизан Югославской Освободительной Армии. В канун 75-летия Великой Победы над фашизмом в Европе подобные варварские действия, тем более в известной своим широким многонациональным антифашистским движением Боснии и Герцеговине, вызывают глубокое возмущение в сердце каждого цивилизованного человека!" - отмечается в сообщении.

Посольство призвало власти "оперативно предпринять исчерпывающие меры по наказанию виновных и недопущению подобных вопиющих акций в будущем".

Партизанское кладбище в Мостаре было открыто в 1965 году к 20-летию освобождения города от фашистов во времена Второй мировой войны. Мемориальное кладбище располагается на шести террасах общей площадью 5 тыс. кв. м. Памятник работы архитектора Богдана Богдановича стал одним из символов города. Здесь расположены 810 надгробных плит и центральный памятник, изображающий срубленное дерево (символ погибшей молодости).

Во время Боснийской войны 1992-1995 годов кладбище было повреждено в ходе боевых действий. После войны мемориальный объект продолжил разрушаться из-за действий вандалов. Кладбище отреставрировали в 2005 году, с 2006 года объект включен в список национальных памятников Боснии и Герцеговины.