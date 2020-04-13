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Пандемия коронавируса нового типа

Путин 14 апреля обсудит с лидерами ЕАЭС вопросы борьбы с коронавирусом

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 14 апреля примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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