Путин 14 апреля обсудит с лидерами ЕАЭС вопросы борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 14 апреля примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств-членов Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.